Ea a subliniat că orice decizie privind viitorul operatorului va fi luată în interesul României şi după o analiză temeinică.

Oana Gheorghiu a pledat, totodată, pentru renunţarea la ideea potrivit căreia parteneriatele cu investitori privaţi sau companii străine ar însemna automat „vânzarea ţării”.

Invitată marţi la Europa Liberă România, Oana Gheorghiu a fost întrebată care este strategia statului în privinţa TAROM.

„Tarom este o companie care, cel puţin din punct de vedere emoţional pentru România, e importantă. Eu cred că e importantă şi din punct de vedere strategic”, a afirmat vicepremierul.

Întrebată dacă statul intenţionează să păstreze compania şi să rămână acţionar majoritar, Oana Gheorghiu a precizat că, deocamdată, nu a fost luată nicio decizie finală.

„Nu avem o decizie luată în cazul TAROM pentru că ea urmează să se ia în acest comitet interministerial. E o decizie importantă pentru că are multe implicaţii şi la nivel emoţional, dar şi la nivel economic. TAROM este o companie importantă. Ea se află în acest moment într-o restructurare validată de Comisia Europeană, e în proces de a-şi achiziţiona nişte aeronave. Decizia se va lua după o analiză foarte temeinică şi după ce ne uităm la toate zonele de impact şi strategii”, a transmis Gheorghiu.

Referitor la eventuale oferte de preluare din afara ţării, vicepremierul a negat existenţa unor demersuri concrete în acest sens.

„După cunoştinţa mea nu există oferte de preluare în acest moment, dar poate şi pentru că nu a existat o comunicare în acest sens. Vom lua o decizie care va urmări interesul României şi cred că trebuie să ieşim – şi nu mă refer acum doar la TAROM, ci în general – să ieşim din paradigma asta a faptului că ne vindem ţara dacă facem parteneriate public-private sau dacă intrăm în parteneriate cu companii străine, pentru că să ţii nişte active şi să pierzi bani şi doar să faci gaură la buget, nu e responsabilitate”, a mai spus Oana Gheorghiu.









