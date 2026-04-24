Sunt cifrele din Raportului de activitate al președintelui Vlad-Cristian Soare, cu prilejul împlinirii unui an de mandat, se arată într-un comunicat al instituției, preluat de Agerpres.

În aceeași perioadă, 260 de mijloace de joc au fost indisponibilizate sau confiscate, iar 60 de licențe au fost revocate.

Rezultate pe segmente

Controalele s-au concentrat în principal pe organizatorii de jocuri tradiționale: circa 7.000 de inspecții, cu amenzi de aproape 8,1 milioane lei. La cei de jocuri la distanță au fost derulate 3.500 de controale, sancțiunile totalizând aproximativ 1,2 milioane lei. Alte 500 de verificări la agenți economici și persoane fizice au generat amenzi de 800.000 de lei.

Reforme și digitalizare

În primul an de mandat a fost implementat registrul public al mijloacelor de joc, „o restanță veche de doi ani și un instrument esențial pentru combaterea pieței negre din retail", se arată în raport.

La preluarea funcției, ONJN se confrunta cu carențe grave în structurile de monitorizare și control, semnalate și în rapoartele Curții de Conturi pentru 2023-2024 - precizează raportul. Cauza principală: absența sistemelor digitale și lipsa unor instrumente reale de verificare. „ONJN nu avea acces la serverele în oglindă. Nu fusese realizat niciun control real asupra tranzacțiilor de pe platforme. Instituția accepta ca suficient un audit realizat de operatori", se menționează în document.

Au fost demarate anchete privind manipularea GGR-ului (Gross Gaming Revenue – Venitul Brut din Jocuri) și a taxelor declarate, s-a început recuperarea prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi, iar legea a fost modificată pentru utilizarea unei părți din sumele colectate pentru joc responsabil – rămase neutilizate – în digitalizarea instituției.

Protecția persoanelor vulnerabile

La preluarea mandatului existau 30.000 de cereri de autoexcludere neprocesate, iar mecanismul funcționa „doar în teorie". A fost emis un ordin care detaliază procedura și pus în funcțiune un sistem operațional. Până în prezent, 54.000 de persoane au fost autoexcluse. Este vorba de procedura prin care o persoană care conștientizează dependența de jocuri de noroc poate cere să nu mai fie primită în incinte.

Mesajul președintelui

„Se încheie un an de mandat la conducerea ONJN. Un an dificil, dar important, în care au fost pornite reforme necesare și au fost obținute rezultate concrete", a declarat Vlad-Cristian Soare. El a admis că „au existat blocaje, opoziție și încercări de a frâna proiecte esențiale, atât din interior, cât și din exterior", dar a subliniat că „direcția a fost păstrată". „Nu mi-am exercitat mandatul în logica apartenenței politice. Sunt și rămân un tehnocrat", a concluzionat președintele ONJN.