Anunțul a fost făcut sâmbătă de administrația Sectorului 4, care a precizat că lucrările de refacere a Planșeului Unirii au intrat într-o nouă etapă, permițând reluarea traficului rutier în zonă.

În timp ce șoferii vor putea circula din nou pe traseele obișnuite, șantierul rămâne activ, iar echipele de constructori lucrează la consolidarea infrastructurii. Reprezentanții primăriei au detaliat stadiul lucrărilor de înlocuire a vechii structuri printr-un comunicat oficial:

„În paralel, lucrările la noul Planşeu Unirii continuă în interiorul şantierului. Vechea structură, de aproape 100 de ani şi aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită, iar obiectivul constructorilor este ca, până la sfârşitul acestui an, să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planşeu”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a programat o conferință de presă chiar pe șantier, duminică, începând cu ora 12.30, în interiorul perimetrului de lucru din Piața Unirii.

Edilul va prezenta detaliile privind ridicarea restricțiilor de trafic, stadiul actual al lucrărilor, precum și etapele următoare ale proiectului de infrastructură.