Cei care nu se pot lipsi de această băutură nici în călătorii au la dispoziție o hartă europeană a cafenelelor de specialitate.

Dumitru și-a propus nu doar să vândă cafea, ci să ofere experiențe care îi aduc împreună pe locuitorii acestui cartier din Brașov.

Dumitru Potîngă: „Ne roagă să folosească spațiul și fac tot felul de ateliere interesante.”

Meniul este completat cu noutăți în fiecare sezon, cum ar fi espresso tonic cu lavandă și hibiscus sau cafeaua rece cu matcha.

Clientă: „Apreciem că au o diversitate de evenimente, că faci chestii handmade, că e de dezvoltare personală. Deja cred că ne știm clienții fideli între noi.”

Această cafenea schimbă rețetele în funcție de anotimp și asortează lângă ele noi prăjituri.

Alina Belgea, proprietar cafenea cu cofetărie: „Merg foarte bine prăjiturile fructate acum, în primăvară, lângă o cafea cu gheață. Vara, de obicei, am observat o tendință de patiserie, plăcinte, tarte cu fructe, chestii proaspete în general, care pot chiar să țină loc de un mic dejun.”

Altă cafenea a mizat pe un efect vizual inspirat din Coreea de Sud, care atrage clienți mai ales pentru fotografii. Pereții, mobilierul și podeaua le dau impresia că se află într-o carte de benzi desenate.

Pentru pasionați există și o hartă europeană a cafenelelor de specialitate din marile orașe, unde este prezentă și România cu peste trei sute de unități.

Un turist din Columbia alege numai astfel de locuri. L-am întâlnit când savura o cafea bună în Sibiu.

Turist: „E bine să iei o pauză, o gură de aer chiar dacă ești grăbit și ocupat. E bine să savurezi cafeaua înghițitură cu înghițitură.”

La noi în țară, consumul de cafea a crescut cu 15% în ultimul deceniu și a ajuns la o medie de două kilograme și jumătate pe an.