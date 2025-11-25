Verificarea telefonului fără acord este infracțiune și semn timpuriu al abuzului în relații. Ce pedepse prevede legea

Victimele violenței domestice au nevoie de ajutor și protecție, atrag atenția organizațiile care luptă pentru drepturile lor.

O formă de abuz considerată infracțiune este și accesarea telefonului partenerei, fără acordul ei, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea.

Marți este ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, iar datele oficiale arată o situație alarmantă.

De la începutul anului au fost raportate peste 40.000 de infracțiuni din sfera violenței domestice, dintre care mai bine de 22.000 sunt încadrate la „loviri sau vătămare corporală". Doar anul acesta au fost înregistrate 57 de cazuri de femicid, ceea ce însemnă că în fiecare săptămână cel puțin o femeie a fost omorâtă.

Centrele pentru protejarea și consilierea femeilor sunt pline, iar poveștile celor care ceru ajutor sunt cutremurătoare.

Victimă a violenței: „Mă amenința că mă omoară, că nu mă mai găsește nimeni, că mă îngroapă unde e gresia și pune gresia înapoi. M-a tras de păr, m-a strâns de gât. Eu n-am lăsat copilul din brațe. Copilul plângea. Mi-a luat telefonul, nu am putut să sun la poliție, să o sun pe sora mea”.

Corespondent Știrile PRO TV: „De cele mai multe ori, primele semne ale controlului, geloziei și manipulării sunt — verificarea telefonului partenerei, citirea mesajelor sau accesarea conturilor personale fără acord. În România, telefonul este considerat spațiu personal, iar puțini știu că accesarea lui fără acord este infracțiune, chiar dacă membrii cuplului sunt căsătoriți”.

Dragoș Gheorghe, avocat: „Vorbim de Articolul 302 din Codul Penal, violarea corespondenței, că e vorba de mesaje text în aplicații mobile, e-mailuri, e ca și cum ai deschide un plic care nu îți este destinat. Un membru al cuplului, din gelozie obține într-un mod fraudulos și deblochează telefonul, intră la conversații private, le accesează, le citește și avem deja o infracțiune. Vorbim și de violarea vieții private, avem un concurs real între 3 infracțiuni și avem o pedeapsă de la 2 la 7 ani”.

Între timp a fost depus un proiect de lege pentru ca victimele cu ordin de protecție să poată primi consiliere psihologică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













