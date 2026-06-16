Companiile vor fi obligate să explice clar cum pot fi cerute compensațiile în cazul întârzierilor mai mari de 3 ore. De asemenea, vor afișa prețul complet al biletului și nu vor mai taxa locurile copiilor lângă însoțitori.

În plus, pasagerii vor fi mai protejați în caz de anulări, rerutări sau refuz la îmbarcare.

Negociatorii Parlamentului spun că au respins încercările unor state membre de a relaxa obligațiile companiilor.

Conform acordului, pasagerii aerieni își păstrează dreptul de a fi rambursați sau redirecționați și de a solicita despăgubiri dacă un zbor are o întârziere mai mare de trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de momentul plecării sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Compensațiile vor fi de 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru cursele între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru cele care depășesc această distanță.

Cum pot fi reduse despăgubirile

În ultimul caz, companiile aeriene pot reduce despăgubirea la jumătate dacă oferă redirecționare, iar întârzierea finală nu depășește patru ore.

Corespondent PROTV: „De reținut este că noile reguli vor permite companiilor aeriene să nu plătească despăgubiri atunci când întârzierea sau anularea zborului este provocată de situații care nu depind de ele. Este vorba despre așa-numitele circumstanțe extraordinare: dezastre naturale, război, vreme extremă, pasageri indisciplinați sau greve care afectează servicii esențiale de la sol, cum sunt cele care țin de controlul traficului aerian, bagaje, îmbarcare sau pregătirea avionului înainte de decolare.”

În aceste situații, companiile vor avea obligația să aibă grijă de pasagerii blocați: să le ofere băuturi la fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este nevoie, cazare pentru maximum trei nopți.

Termene clare

De asemenea, noile reguli aduc rambursări mai rapide și mai simple. Companiile aeriene vor fi nevoite să le trimită pasagerilor, în termen de patru zile de la încheierea călătoriei, instrucțiuni clare despre cum pot cere despăgubiri. Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune cererea. Iar operatorii – 30 de zile pentru a plăti sau pentru a explica de ce refuză compensația.

Apostopolos Zitzikostas, comisarul european pentru Transporturi și Turism: „Acordul le permite călătorilor să compare mai ușor tarifele aeriene și introduce mai multă transparență în privința prețului bagajului de mână. Biletele vor avea un preț cu bagaj și un preț fără bagaj.

În al patrulea rând, politica «no-show» pentru zborurile de întoarcere este interzisă definitiv. Pasagerii care nu iau zborul de dus vor putea totuși să ia zborul de întoarcere, fără taxe suplimentare.”

Andrey Novakov, europarlamentar: „Nimeni nu va mai cere bani pentru ca un părinte să stea chiar lângă copilul său – de la zero la 14 ani. Aș vrea să subliniez cei 14 ani, pentru că eu am insistat pentru 14 ani. După 14 ani, cred că poate copiii vor plăti ca să nu stea lângă părinți.”

Textul legislativ trebuie acum să primească aprobarea oficială, în termen de maximum opt săptămâni, de la miniștrii din Consiliul Uniunii Europene și de la o sesiune plenară a Parlamentului European – cel mai probabil la cea din iulie.