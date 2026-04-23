Principala măsură adoptată vizează interzicerea desfăşurării jocurilor de noroc în locaţii fizice deschise publicului, cu excepţia unor spaţii clar delimitate şi controlate. Aceste activităţi vor mai putea funcţiona exclusiv în structuri de primire turistice de tip hotel sau complex hotelier de minimum patru stele şi în centre comerciale de mari dimensiuni, eligibile.

"Gata, este oficial (...), scoatem jocurile de noroc de la parterul blocurilor, aşa cum au cerut piteştenii. Singurele excepţii vor fi hotelurile de la patru stele în sus şi cele trei centre comerciale (...) de care am vorbit în proiectul pe care l-am propus", a declarat primarul municipiului Piteşti, Cristian Gentea, după adoptarea proiectului de hotărâre.

Consilierii locali au aprobat şi regulamentul privind autorizarea activităţilor de jocuri de noroc, în care sunt stabilite condiţiile de funcţionare, procedura de autorizare, obligaţiile operatorilor şi mecanismele de control.

"Operatorii economici vor putea desfăşura activităţi doar dacă îndeplinesc cumulativ două condiţii esenţiale: deţinerea licenţei emise de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi obţinerea unei autorizaţii de funcţionare locală, emisă anual de autorităţile administraţiei publice locale. Autorizaţia locală are o valabilitate de un an şi poate fi retrasă, în cazul nerespectării obligaţiilor legale sau al neplăţii taxelor", se arată într-un comunicat al Primăriei Piteşti.

Taxa anuală pentru autorizare a fost stabilită la 2.500 de lei pe metru pătrat, calculată în funcţie de suprafaţa efectivă destinată activităţii.

Pentru operatorii care desfăşoară deja activităţi de acest tip sunt prevăzute perioade de tranziţie, ei urmând să funcţioneze până la expirarea autorizaţiilor în vigoare, fără posibilitatea de reînnoire în alte locaţii decât cele permise.

"Regulamentul introduce şi obligaţii clare privind respectarea ordinii publice, afişarea autorizaţiilor, plata taxelor şi colaborarea cu autorităţile de control. Poliţia Locală a Municipiului Piteşti va avea atribuţii în verificarea respectării acestor prevederi. Adoptarea acestor măsuri are ca obiectiv limitarea extinderii necontrolate a activităţilor de jocuri de noroc, reducerea impactului social negativ şi creşterea gradului de ordine şi siguranţă publică", se mai menţionează în comunicat.

CL Piteşti a aprobat şi actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului, pentru a asigura implementarea eficientă a noilor reglementări.