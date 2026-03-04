Prejudiciul cauzat părţilor vătămate este estimat la 1.675.000 de lei.

"Din cercetări a reieşit că trei persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, în perioada februarie - decembrie 2022, ar fi indus în eroare cinci persoane prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări mincinoase privind efectuarea unor lucrări de construcţie a unor case 'la cheie', în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dolj", informează marţi Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Persoanele bănuite ar fi abordat persoanele vătămate prin intermediul unei reţele de socializare, unde ar fi postat anunţuri privind construcţia unor case la cheie. Pentru a le câştiga încrederea, le-ar fi furnizat fotografii ale unor lucrări realizate anterior.

Contracte, bani în avans și șantiere abandonate

În urma negocierilor purtate, cei în cauză le-ar fi oferit persoanelor vătămate un preţ avantajos pentru construcţia imobilelor şi ar fi încheiat contracte, încasând în avans diferite sume de bani, în numerar sau prin virament bancar.

"Ulterior, ar fi executat doar lucrări iniţiale de construcţie, după care ar fi abandonat şantierele, fără a mai putea fi contactaţi. De asemenea, le-ar fi prezentat persoanelor vătămate facturi nereale privind achiziţia unor materiale de construcţii, în vederea încasării altor sume de bani", arată sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, poliţiştii au pus în executare, miercuri, un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Giurgiu, fiind depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor.

Acesta va fi condus la sediul structurii pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

"Celelalte două persoane bănuite, un bărbat şi o femeie, se află în prezent încarcerate, executând pedepse privative de libertate în alte cauze", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.