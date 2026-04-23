În urmă cu un an, Uniunea Europeană le-a recomandat cetățenilor să pregătească un kit de urgență cu „provizii de război” pentru trei zile – recomandare care a stârnit atunci controverse. Deși specialiștii au sugerat frecvent păstrarea unor astfel de kituri acasă, Guvernul federal o transformă acum într-o recomandare oficială.

„Să aveți apă, alimente neperisabile, un stoc de medicamente, lanterne... Nu este ceva dramatic sau menit să creeze anxietate; este pur și simplu o chestiune de pregătire”, a declarat marți ministrul Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin.

Centrul Național de Criză lansează acum o campanie pe patru ani, sub sloganul „Pregătiți împreună”, pentru a informa publicul despre cum să reacționeze corect și pentru a-i ajuta să fie mai bine pregătiți în caz de urgență.

„Nu intrați în panică, pregătiți-vă”

Deși „nu există niciun motiv de panică”, Quintin a subliniat că este mereu util să fii pregătit. „Ne lipsește o cultură a siguranței în Belgia; trebuie să înțelegem că nu mai trăim în aceeași lume ca acum 20 de ani. Nu vrem să speriem oamenii, dar nici nu putem ignora realitatea.”

„În această parte a Europei am avut norocul să trăim 80 de ani de pace – cea mai lungă perioadă de pe continent –, însă situația s-a schimbat. Trebuie să fim pregătiți”, a adăugat el.

Deși Belgia nu este în război, în ultimii ani s-a confruntat cu amenințări și atacuri hibride, care au afectat, de exemplu, serviciile IT publice sau spitalele. De asemenea, în urmă cu cinci ani, țara a fost lovită de inundații fără precedent, soldate cu 39 de morți.

„Fiecare cetățean ar trebui să se întrebe: dacă, printr-o situație excepțională, trebuie să stau acasă cu familia trei zile, am suficiente resurse?”

Scopul campaniei este de a ajuta populația să dezvolte obiceiuri corecte. Prima etapă se concentrează pe accesul rapid la informații corecte în situații de criză, inclusiv înscrierea în sistemul de alertă BE-alert și urmărirea canalelor oficiale.

Accesul la informații sigure este esențial în caz de dezastru, deoarece „în astfel de momente, știrile false se răspândesc rapid, iar unii încearcă chiar să profite de situație”.

„Într-o urgență, informația corectă face diferența între reacții adecvate și haos”, au subliniat autoritățile.