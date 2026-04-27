Unul dintre acestea s-a prăvălit peste un bărbat de 67 de ani din Huși și l-a omorât. Autoritățile fac mai multe anchete.

În Huși, câțiva localnici, care făceau sport pe un teren de lângă blocuri au văzut cum zboară acoperișul smuls de vânt.

Localnic: „A luat acoperișul de la vecinul de acolo de sus și pur și simplu a zburat peste stradă. Acoperișul e de 25 de ani."

Un bărbat de 67 de ani aflat în zonă nu a apucat să se ferească și nu a avut nicio șansă. Omul abia ieșise din casă când s-a pornit furtună. Locuia în blocul din fața celui de pe care au fost smulse bucățile uriașe de tablă.

Localnic: „A venit de pe stadion o furtună. Când a ieșit omul din scară, l-a lovit în cap și a murit acolo jos!".

Localnic: „Am și eu o vârstă, dar nu am văzut în halul ăsta ca ieri."

Polițiștii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă. Și Inspectoratul de Stat în Construcții a deschis o anchetă, pentru a vedea cine se face vinovat de modul în care a fost montat elementul de construcție.

În Moldova, vizată de un cod portocaliu de vreme rea, cei de la ISU au numărat 72 de acoperișuri smulse, de pe blocuri și case. Probleme în alimentarea cu energie electrică au avut peste 35.000 de consumatori. Potrivit meteorologilor, un front atmosferic rece, instalat din senin a provocat dezastrul.

Carleta Pasat, meteorolog: „Valorile termice au scăzut brusc cu 5-7 grade, vă dau exemplu de la Bacău, unde în 10 minute temperatura a scăzut cu până la 9 grade, atunci se produc aceste intensificări bruște ale vântului. Rafalele au fost de până la 104, înregistrate în mod oficial, e posibil să fi fost zone în care aceste rafale să fi depășit aceste viteze."

Chiar dacă se apropie o nouă vacanță vremea se va răci în toată țara. De 1 Mai, vor fi sub zero grade în depresiuni pe timpul nopții. La mare, maximele vor oscila între 13 și 15 grade.