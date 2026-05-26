Pe de altă parte, după-amiază, la Londra au fost 35 de grade Celsius, a doua zi consecutiv cu recorduri de căldură. O consecință tragică a valului de arșiță este că cel puțin cinci adolescenți au murit înecați în Franța, iar în Anglia, alți patru.

Peste 350 de localități din Franța au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie pentru luna mai. Maxima a depășit 37 grade Celsius, în sud-vestul țării, dar zilele următoare mercurul din termometre ar putea urca chiar și la 40 de grade Celsius.

Locuitor: „Lângă o sursă de apă, aerul e mai respirabil. În niciun caz nu am vrut să stăm în apartament. Era foarte cald”.

Stéphanie Rist, ministrul francez al Sănătății: „Chiar dacă mulți m-au ironizat pe rețelele sociale, o voi spune din nou: trebuie să beți apă, chiar dacă nu vă este sete, pe tot parcursul zilei. Ar trebui să închideți obloanele. Trebuie să vă protejați de aceste valuri de căldură. Verificați persoanele vulnerabile din jurul vostru. Este un fel de solidaritate generală necesară în timpul acestui val de căldură în desfășurare”.

Pe baza datelor din ultima jumătate de secol, meteorologii francezi spun că era o probabilitate de 1 la 1.000 de a se producă acest fenomen - cupola de căldură - la sfârșitul primăverii. Însă Europa se poate însă aștepta că astfel de fenomene să apară din ce în ce mai des.

Serviciul meteorologic britanic Met Office a anunțat, la rândul său, că recordul istoric al țării pentru luna mai a fost doborât luni, dar era însă amenințat de prognoza pentru marți.

Tom Clarke, Sky News: „Ei bine, noua maximă de 34,8 grade înregistrată la Kew Gardens, în Londra, nu doar că a depășit precedentul record - l-a spulberat, fiind cu două grade mai mare decât cele 32,8 grade înregistrate în mai 1944”.

De fapt, luni, a fost, istoric, cea mai călduroasă zi de mai pentru toate cele mai patru națiuni ale Marii Britanii. A fost și cea mai caldă noapte de mai - în Anglia Scoția Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Tom Clarke, Sky News: „Valul de căldură din Spania – unde temperaturile în unele zone din sud au atins 38 de grade Celsius în weekend, cu 5-10 grade mai mult decât în mod normal – continuă și pe parcursul acestei săptămâni. Mai laes în văile râurilor Guadiana, Guadalquivir și Ebro se asteaptă tempertauri maxime de 38 sau poate 40 de grade Celsius. În plus, spaniolii vor avea parte de așa-numitele „nopți tropicale", în care temperatura nocturnă nu scade sub 20 de grade Celsius”.