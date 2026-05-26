Ambele vin cu promisiunea că nu vor afecta mediul și vor aduce prosperitate. Iar în Gorj se va redeschide cu finanțare europeană o mină de grafit esențial pentru producția de baterii electrice.

Așa-numitele materii prime critice sunt pilonii tehnologiilor moderne. Fără acestea tranziția energetică nu ar fi posibilă.

Proiectul minier din județul Sibiu prevede extracția magneziului din roci aflate la suprafață în Valea Dobra. Apoi, minereul va fi preluat de basculante electrice, nepoluante, și dus mai departe.

Fluxul tehnologic va fi alimentat de un parc fotovoltaic. De altfel, compania a dat asigurări că exploatarea nu va afecta mediul și specificul zonei. Ba chiar, la final, gondola va fi folosită în scop turistic.

Magneziul este vital în mai multe industrii precum cea aeronautică si cea auto dar și în producția cablajelor electrice și a aparatelor electronice.

Unul dintre cele mai mari zăcăminte din Europa se află la Budureasa, în județul Bihor. Compania care îl va exploata tocmai a concesionat teren pentru o fabrică de prelucrare a minereului, în valoare de peste 10 milioane de euro.

Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor: „Proiectul a fost declarat la nivelul Comisiei Europene ca proiect strategic va avea o contribuție importantă la dezvoltarea zonei, la creșterea numărului de locuri de muncă”.

Pe de altă parte, Compania Națională a Sării, Salrom, speră ca anul viitor să înceapă producția de grafit în Gorj. Materialul este indispensabil pentru fabricarea bateriilor electrice. Fosta mină de la Baia de Fier, abandonată la începutul anilor 2000, necesită investiții de peste o jumătate de miliard de euro pentru ca producția să fie reluată de la zero, cu tehnologii moderne. Comisia Europeană a aprobat deja o finanțare de aproape 200 de milioane de euro pentru acest proiect.

Dan Constantin Dobrea, director general Salrom: „Pregătim totul ca în momentul în care avem partea de finanțare să procedăm efectiv la demararea lucrărilor finale, să avem halele deja pregătite, asta ne dorim, să câștigăm timp."

Iar la Jolotca, în Harghita, avem o altă rezervă strategică - vorbim de pământuri rare, pentru care se așteaptă licența de exploatare.