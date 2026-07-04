Vântul, care a bătut și 70 de kilometri pe oră, a făcut ravagii. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un copac este pus la pământ.

În centrul orașului Galați, mai mulți copaci, care păreau, de altfel, destul de viguroși, au fost smulși pur și simplu din rădăcini. Unii dintre aceștia au căzut peste mașini.

Localnic: "Are și rădăcină, văd, în adâncime. Da, da. Incredibil."

În valea orașului, străzile s-au inundat. Pompierii, ajutați de autoritățile locale, au intervenit cu pompele ca să evacueze apa.

După ce ploaia s-a oprit, oamenii au ieșit să își evalueze pagubele.

Proprietar mașină: "Acest copac a fost toaletat in primăvară, așa. Nu mi-am putut imagina că de acolo, de lângă stâlp, o sa ajungă până aici!”

Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și sudul și estul Transilvaniei au fost sub cod galben de vreme rea.Între timp, 14 copii aflați in drumetie la Varful Omu au ramas singuri, pe munte, după ce un trasnet a lovit-o pe profesoara care ii însoțea.

Femeia și-a pierdut cunoștința, iar cei mici au fugit la o stână din apropiere. Ciobanul a chemat în ajutor salvamontiștii, care i-au condus pe copii la destinație, în siguranță.

Profesoara se află acum în spital cu arsuri pe 30 la sută din suprafața corpului.