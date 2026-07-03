În urma sesizărilor telefonice, au fost deschise 141 de dosare pe segmentul non-auto (bunuri, Asigurări facultative de locuinţe şi culturi agricole) şi 64 de dosare pe segmentul auto (CASCO). Majoritatea daunelor au fost provocate de căderea copacilor peste maşini, de intensificările puternice ale vântului, precum şi de inundaţiile cu apă în curţi, locuinţe şi anexe gospodăreşti, se arată într-un comunicat al companiei.

Pentru locuinţe şi bunuri avariate au venit solicitări de despăgubire din Bucureşti, Ilfov, Buzău, Argeş, dar şi din alte zone. În total – 104 familii au anunţat că locuinţele le-au fost afectate de intemperii. De asemenea, 8 culturi agricole din sudul şi sud-estul ţării, asigurate de Omniasig, au fost afectate de fenomenele meteo extreme.

Din totalul de 205 dosare de daună înregistrate, cele mai multe au fost deschise în Bucureşti şi Ilfov, atât pe segmentul auto, cât şi pe cel non-auto. În Bucureşti sunt 124 de dosare (52 auto; 72 non-auto, dintre care 55 de locuinţe), iar în Ilfov 27 de dosare (7 auto; 20 non-auto, dintre care 14 locuinţe), susţin reprezentanţii companiei de asigurări.

„66 de inspectori Omniasig au fost şi sunt încă pe teren în întreaga ţară pentru a evalua situaţia de la faţa locului, dintre care 22 au realizat constatările dosarelor de daună în Bucureşti şi Ilfov. În paralel, echipele de specialişti Omniasig oferă în permanenţă sprijin clienţilor pentru finalizarea depunerii documentaţiei necesare instrumentării dosarelor de daună”, se precizează în comunicat.