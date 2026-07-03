Numeroase mașini au rămas blocate în bălțile formate. A plouat cu găleata și în Sibiu și Suceava, iar pe munte o profesoară însoțită de 14 elevi a fost lovită de trăznet și a avut nevoie urgentă de medic.

Străzile și trotuarele din centrul Brașovului au fost acoperite de râuri repezi, după numai o jumătate de oră de ploaie torențială.

Șuvoaiele puternice au reușit să rupă șoseaua, la doi pași de Biserica Neagră.

În zonă s-au acumulat peste 40 de litri pe metrul pătrat. În acest pasaj inundat, mașinile nu au mai putut să înainteze. Printre ele și o ambulanță care ducea un pacient.

Lângă fostul stadion al Tineretului s-a format un lac unde apa trecea de genunchii pompierilor. Aproximativ 5000 de metri cubi de apă erau joi seară acolo - aproape cât în două piscine olimpice.

Un șofer s-a urcat pe capotă, în mijlocul șuvoaielor. Apoi a abandonat mașina și a plonjat în apă, făcând haz de necaz.

Șoferiță: „Nu ne-a anunțat nimeni. Trebuia să fie poliția, să ne spună ce se întâmplă aici! N-a fost nimic semnalizat, eu aveam autobuz în față.”

Motoarele unor mașini au cedat din cauza apei.

Ceva mai mari, autobuzele au răzbit prin valuri.

În Sibiu au căzut 58 de litri de apă pe metrul pătrat - un nivel record, în această perioadă, spun meteorologii.

Rafalele de vânt au pus la pământ hornul unei case unde își făcuseră cuib niște berze. Doi pui au pierit.

În județul Suceava, râul Bistrița a ieșit din matcă, iar un camion cu stupi a fost înconjurat de ape, la marginea unei păduri.

14 copii aflați în drumeție la Vârful Omu au rămas singuri, pe munte, după ce un trăsnet a lovit-o pe profesoara care îi însoțea. Femeia a rămas inconștientă, iar cei mici au fugit la o stână din apropiere. Ciobanul a chemat Salvamontul în ajutor, care i-a condus pe copii la destinație, în siguranță. Profesoara se află acum în spital cu arsuri pe 30% din suprafața corpului.

Corespondent PROTV: Iată un exemplu aici, în cartierul Schei. Un drum privat și malul de pământ care îl susținea au luat-o pur și simplu la vale, când a venit viitura. Noroi și bucăți de asfalt au ajuns până la geamurile acestei case. Peste zi, o parte au fost înlăturate, la fel ca și în alte locuri din oraș, însă proprietarul de aici mai are de lucru.

La nivel național, au fost probleme în 61 de localități din 20 de județe. Pompierii au intervenit ca să scoată apa cu motopompele în peste 120 de cazuri. Au fost avariate și cinci mașini peste care au căzut copaci, iar circulația pe un drum județean din Hunedoara a fost afectată temporar.

Vremea va continua să ne dea de furcă: până mâine, la ora 8, sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei sunt sub cod galben. În aceste regiuni vor mai avea loc ploi torențiale, însoțite de rafale care pot atinge până la 70 de km/h, poate chiar grindină. Fenomenele ar putea fi și mai severe, astă seară, în Carpații Orientali și Meridionali. Mâine, vremea rea se va extinde în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nordul Dobrogei și pe unele arii din Muntenia.