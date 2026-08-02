În unele cazuri, le-ar fi cerut victimelor să garanteze inclusiv cu imobile. Un „asociat” al individului, în vârstă de 33 de ani, ar fi avut rolul de a-i intimida pe cei care nu achitau banii la timp.

Acesta e cercetat în stare de libertate, pentru complicitate la cămătărie. Verificările au scos la iveală, până acum, că 7 persoane au avut de suferit, în urma afacerilor ilegale ale celor doi.

Polițiștii le-au percheziționat locuințele, unde au găsit aproximativ 60.000 de lei, 3.000 de euro, zeci de telefoane, laptopuri și bijuterii.

Ancheta continuă.