Valurile de căldură pun România în pericol. Creșterea temperaturilor amenință sănătatea publică

Stiri actuale
02-09-2025 | 20:36
×
Codul embed a fost copiat

Întreaga lume resimte valurile excesive de căldură, iar România nu face excepție. În ultimii ani au crescut durata și intensitatea lor. Impactul asupra sănătății publice este major.

autor
Liliana Curea

Un raport recent, făcut de cercetătorii români, arată că Bucureștiul are una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate asociată căldurii din Europa de Est. Cei mai afectați sunt copiii, vârstnicii și pacienții cu boli cronice.

Mortalitatea asociată căldurii a crescut, la nivel european, cu aproximativ 30% în ultimii 20 de ani. Un studiu recent vine cu date îngrijorătoare.

Peste 61.000 de persoane și-au pierdut viața în 2022 din cauza temperaturilor ridicate și 47.700 în 2023, iar tendința în creștere se menține și pentru 2024. România face parte din această statistică îngrijorătoare, cu 2.585 de decese în 2023.

Sunt mai mulți bărbați morți decât femei. Situația este mai gravă în jumătatea nordică a țării, respectiv în partea de vest și nord-est, comparativ cu regiunile sudice și sud-estice.

Citește și
oameni pe strada
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță că prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal

Orașele mari se încălzesc mai mult

În România, valurile de căldură au devenit cu 25 până la 30 de zile mai lungi față de jumătatea secolului trecut. Numărul lor s-a dublat, iar în orașele mari efectul de „insulă termică" ridică temperatura cu până la 7–8 grade peste mediul rural. De altfel, 50% din populația orașelor va fi afectată de valuri de căldură extremă, conform raportului.

Efectele se văd în spitale. Căldura extremă agravează bolile de inimă, astmul, afecțiunile dermatologice și chiar sănătatea mintală. Copiii, cei cu boli cronice și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili.

Soluții și avertizări pentru viitor

Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: „Specialiștii spun că temperaturile vor crește și în viitor, așa că autoritățile ar trebui să ia măsuri.”

Dr. Valentin Veron-Toma:Sistemele de avertizare din România sunt mai sus cu 3-5 grade. În alte țări există clinici de stres termic, în care pacienții sunt direcționați rapid. Orașele verzi sunt o parte a soluțiilor mai serioase de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. Soluțiile cu mai multă apă în spațiile centrale ale orașului contribuie și ele la o reducere a impactului temperaturii aerului."

În lipsa unor măsuri urgente, aceste temperaturi extreme vor afecta și mai mult populația.

Sursa: Pro TV

Etichete: canicula, temperaturi, temperaturi ridicate,

Dată publicare: 02-09-2025 20:33

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
ANM a emis cod galben de caniculă în Bucureşti şi alte 19 judeţe, marţi şi miercuri. HARTĂ
Vremea
ANM a emis cod galben de caniculă în Bucureşti şi alte 19 judeţe, marţi şi miercuri. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabile marţi şi miercuri în judeţe situate în sud, sud-est, vest şi sud-vest.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță că prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță că prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal

Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade
Vremea
Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă marți în mai multe regiuni, iar la București temperatura va ajunge la 35 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28