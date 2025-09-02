Valurile de căldură pun România în pericol. Creșterea temperaturilor amenință sănătatea publică

Întreaga lume resimte valurile excesive de căldură, iar România nu face excepție. În ultimii ani au crescut durata și intensitatea lor. Impactul asupra sănătății publice este major.

Un raport recent, făcut de cercetătorii români, arată că Bucureștiul are una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate asociată căldurii din Europa de Est. Cei mai afectați sunt copiii, vârstnicii și pacienții cu boli cronice.

Mortalitatea asociată căldurii a crescut, la nivel european, cu aproximativ 30% în ultimii 20 de ani. Un studiu recent vine cu date îngrijorătoare.

Peste 61.000 de persoane și-au pierdut viața în 2022 din cauza temperaturilor ridicate și 47.700 în 2023, iar tendința în creștere se menține și pentru 2024. România face parte din această statistică îngrijorătoare, cu 2.585 de decese în 2023.

Sunt mai mulți bărbați morți decât femei. Situația este mai gravă în jumătatea nordică a țării, respectiv în partea de vest și nord-est, comparativ cu regiunile sudice și sud-estice.

Orașele mari se încălzesc mai mult

În România, valurile de căldură au devenit cu 25 până la 30 de zile mai lungi față de jumătatea secolului trecut. Numărul lor s-a dublat, iar în orașele mari efectul de „insulă termică" ridică temperatura cu până la 7–8 grade peste mediul rural. De altfel, 50% din populația orașelor va fi afectată de valuri de căldură extremă, conform raportului.

Efectele se văd în spitale. Căldura extremă agravează bolile de inimă, astmul, afecțiunile dermatologice și chiar sănătatea mintală. Copiii, cei cu boli cronice și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili.

Soluții și avertizări pentru viitor

Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: „Specialiștii spun că temperaturile vor crește și în viitor, așa că autoritățile ar trebui să ia măsuri.”

Dr. Valentin Veron-Toma: „Sistemele de avertizare din România sunt mai sus cu 3-5 grade. În alte țări există clinici de stres termic, în care pacienții sunt direcționați rapid. Orașele verzi sunt o parte a soluțiilor mai serioase de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. Soluțiile cu mai multă apă în spațiile centrale ale orașului contribuie și ele la o reducere a impactului temperaturii aerului."

În lipsa unor măsuri urgente, aceste temperaturi extreme vor afecta și mai mult populația.

