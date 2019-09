Sejur all-inclusive achitat cu tichete de vacanță. Suma plătită de o familie

Tichetele de vacanță au trimis la odihnă, în acest sezon estival, un număr dublu de români față de anul trecut.

Beneficiarii s-au cazat la hoteluri și pensiuni de 3 sau 4 stele și au achitat și o parte din mese, astfel că suma acoperită de tichete depășește 350 de milioane de euro, potrivit Patronatelor din Turismul Românesc. Aproape jumătate dintre posesori au venit, însă, și cu bani de-acasă, pentru o vacanță reușită.

Doi soţi îşi vor petrece şapte zile pe litoral. Cinci le-au plătit cu tichete de vacanţă.

Carmen și Costel: „Ne-au făcut să rămânem în ţară, altfel am fi mers în altă parte probabil. Întotdeauna mergem la mare ori la început de sezon, ori la sfârşit, ca să fie mai liber. Soarele să nu fie atât de puternic şi e bine."

Potrivit Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, numărul celor care şi-au achitat anul aceasta concediul cu tichete de vacanţă s-a dublat faţă de 2018. Ca să îi atragă în hotelurile şi pensiunile lor, cei cu afaceri în turism s-au întrecut în oferte.

Cristina Zgubea, director de vânzări: „Am lansat o ofertă socială. Aceasta include 5 nopţi de cazare cu all inclusive pentru 2 persoane adulte şi un copil la tariful total de 1450 lei, adică exact valoarea voucherelor de vacanţă."

Dragoș Răduca, prim-vicepreședinte executiv FPTR: „Numărul unităţilor care primesc, acceptă decontarea prin vouchere de vacanţă aproape că s-a dublat anul acesta. S-a atins potenţialul de 350 milioane de euro, iar faţă de anul trecut creşterea cred că este de sută la sută."

Sunt mai mulţi turişti care şi-au achitat sejurul cu tichete de vacanţă şi pentru că anul acesta au primit mai devreme voucherele.

Aurelian Marin, director agenție de turism: „Majoritatea preferă hoteluri de 3 şi de 4 stele. Sunt foarte mulţi care plătesc în plus şi practic sumele aferente serviciilor. În plus, a crescut foarte mult faţă de anii trecuţi, sunt servicii suplimentare de masă, sunt excursii cumpărate, sunt alte servicii turistice adiţionale.”

Şi în staţiunile de la munte, tichetele de vacanţă au adus venituri importante. Turiştii care folosesc voucherele, spun hotelierii, aleg sejururi de patru nopţi - dublu faţă de media celor care îşi plătesc vacanţele.

Gabriel Roșca, administrator hotel: „Dacă anul trecut am avut în jur de cinci procente plătitori cu tichete, în acest an am avut undeva la 20%. Am simţit o mică relaxare şi o lejeritate în consum cu aceste tichete. Clientul plăteşte şi consumă mai mult.”

Doi soţi din Bucureşti stau cinci zile la munte şi au achitat cazarea şi masa cu tichetele de vacanţă.

Femeie: „O dată pe an mergeam înainte. Acum mergem de două ori. Parcă mai uşor dai tichetele decât banii, din punctul meu de vedere."

Bărbat: „Financiar în primul rând este un avantaj. Totul este limitat de numărul de zile de concediu că aşa am dori mai multe. Și eu şi soţia suntem bugetari amândoi. Deci primesc şi eu, primeşte şi ea."

Ministerul Turismului a anunţat că şi anul viitor vor fi acordate vouchere de vacanţă.

