Pacienții de la Spitalul de Ortopedie Foișor, transferați sau externați. Spitalul va deveni unitate Covid

Pacienţii internaţi la Spitalul de Ortopedie Foişor din Bucureşti au transferaţi, vineri seară, la alte unităţi medicale sau externaţi, întrucât acest spital va primi, de sâmbătă dimineaţă, pacienţi cu infecţie COVID-19.

12 pacienți au fost transferați vineri seara la alte spitale, după cum urmează: 4 la Floreasca, 5 la Universitar, și câte 1 la Bagdasar și Elias în Capitală, respectiv la Galați.

Restul pleacă la domiciliu. Este vorba despre pacienți care fie așteptau operație, fie au fost operați.

Operațiunea de transfer a început la 19 și urma să se definitiveze într-o oră. Potrivit unor surse medicale, medicii de la Spitalul Foișor au aflat abia vineri dimineață că urmau să devină unitate Covid, dar nu au fost de acord cu acest lucru.

Motivul invocat de autorități a fost că din cele 20 de locuri de ATI, doar 3 erau ocupate.

"Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de terapie intensivă ocupată", a arătat Raed Arafat, potrivit News.ro.

"Îmi pare rău pentru toată această situaţie, o facem pentru a veni în sprijinul altor pacienţi care sunt intubaţi sau care au realmente viaţa pusă în pericol”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu.

Andrei Baciu, MS: ”Îmi cer scuze pacienților”

"Transferul tuturor pacienţilor a început în jurul orei 15, procesul s-a prelungit, îmi cer scuze pacienţilor, familiilor, tuturor celor care au avut de suferit neplăceri cu privire la acest transfer care se face până târziu în noapte, însă situaţia este destul de importantă la nivelul Bucureştiului, este nevoie de aceste paturi. Îmi pare rău pentru toată această situaţie, o facem pentru a veni în sprijinul altor pacienţi care sunt intubaţi sau care au realmente viaţa pusă în pericol”, a declarat Andrei Baciu.

El a menţionat că la Spitalul de ortopedie vor fi medici de boli infecţioase care vor lucra alături de angajaţii spitalului.

"Îmi pare rău, îmi cer scuze realmente pentru toată această situaţie, s-a lungit acest proces tocmai pentru că e necesar să se facă cu toate măsurile de siguranţă. Sperăm ca disconfortul creat să fie cât mai mic”, a adăugat oficialul din Ministerul Sănătăţii.