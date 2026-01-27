Europarlamentarii USR Dan Barna şi Vlad Voiculescu au primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la solicitarea lor privind riscurile de interferenţă în procesul electoral din România. Deşi Comisia confirmă că investigaţiile împotriva platformelor online rămân deschise, cei doi europarlamentari atrag atenţia asupra lentorii procedurilor europene, care vin să constate fapte la mult timp după ce procesele electorale au fost deja afectate.

Potrivit USR, în răspunsul adresat europarlamentarilor, preşedinta Comisiei a subliniat că instituţia rămâne pe deplin angajată în aplicarea riguroasă a obligaţiilor Actului privind serviciile digitale (DSA).

Totodată, documentul confirmă explicit faptul că investigaţiile sunt încă în desfăşurare, Comisia colectând în prezent fapte şi date de la toate părţile implicate şi revizuind dovezile disponibile.

”Răspunsul Comisiei Europene aduce clarificări importante privind măsurile luate împotriva TikTok în contextul alegerilor româneşti. Comisia a extins ordinul de păstrare a datelor emis către TikTok, acesta acoperind acum şi alegerile din 4 şi 18 mai 2025. Acest ordin rămâne în vigoare la acest moment, asigurând disponibilitatea datelor necesare pentru a verifica conformitatea TikTok cu cadrul de gestionare a riscurilor DSA”, arată USR.

Europarlamentarii critică lentoarea procesului

Deşi salută faptul că dosarul nu a fost închis, Dan Barna şi Vlad Voiculescu critică ritmul în care instituţiile europene gestionează aceste ameninţări iminente.

„Faptul că Ursula von der Leyen ne confirmă astăzi, în 2026, că investigaţiile sunt deschise şi că se 'adună date' despre alegerile din 2024 şi 2025 arată o falie sistemică. Deşi TikTok a anunţat măsuri specifice, inclusiv o echipă de 120 de experţi pentru alegerile din România, efectele dezinformării s-au produs deja. Avem nevoie de mecanisme de reacţie rapidă, nu de constatări post-factum”, a declarat Dan Barna.

La rândul său, Vlad Voiculescu a subliniat discrepanţa dintre promisiunile platformelor şi realitatea din teren: "Comisia susţine că a monitorizat îndeaproape schimbările promise de TikTok în timpul alegerilor din mai 2025. Cu toate acestea, suntem informaţi că abia acum se analizează probele. Această lentoare birocratică în faţa unor algoritmi care acţionează în timp real este inacceptabilă. Democraţia nu poate fi apărată cu viteza corespondenţei administrative."

Cei doi europarlamentari vor continua să solicite Comisiei Europene nu doar monitorizare, ci sancţiuni rapide şi măsuri preventive concrete pentru a proteja integritatea viitoarelor procese electorale, anunţă USR.

