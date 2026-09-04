"O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost extrasă azi-noapte (joi spre vineri - n.r.) din parcarea unui hotel din Poiana Braşov. Prezenţa ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgenţă 112, iar echipa operativă a luat iniţial decizia alungării în zona împădurită. Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflaţi în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împuşcare", a transmis, vineri, Primăria Braşov, potrivit Agerpres.

Al 14-lea urs împușcat în orașul Brașov de la începutul verii

Ultimul urs a fost extras în staţiune în urmă cu trei săptămâni, iar ursoaica împuşcată în noaptea de joi spre vineri este al patrulea caz în ultimele patru luni şi al 14-lea exemplar împuşcat sau eutanasiat pe raza municipiului Braşov de la începutul verii.