Incidentul s-a petrecut pe o șosea din județul Mureș, în localitatea Sângeorgiu de Pădure. Bărbatul atacat era pasager în mașina care a lovit sălbăticiunea.

Imediat după impact, acesta a coborât primul pentru a vedea ce s-a întâmplat și în ce stare se află animalul. În acel moment, ursul rănit a atacat.

În acele momente, pentru a-l salva, a intervenit un alt pasager din mașină - un bărbat de 48 de ani. Acesta a pus rapid mâna pe un cric și a reușit să-l protejeze pe vârstnicul atacat. Acesta s-a ales cu câteva răni la braț și a fost transportat la spital.

Din cauza loviturilor, animalul a decedat la scurt timp.

Cei de la fondul cinegetic au ridicat exemplarul de urs. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a petrecut totul.