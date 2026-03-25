Polițiștii din Dolj au cerut ajutorul colegilor din Argeș pentru a găsi o mașină în care se aflau trei bărbați din București, suspectați de furt.

Agenții au descoperit vehiculul pe șoseaua de mare viteză și au pornit după el, însă șoferul a refuzat să oprească și a gonit spre A1.

La un moment dat, individul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de trei autoturisme parcate în apropierea bretelei de ieșire de pe autostradă.

După impact, tinerii din vehiculul urmărit au luat-o la fugă pe câmp, cu polițiștii pe urmele lor. Agenții au tras focuri de avertisment și au reușit să-i imobilizeze pe suspecți.

Șoferul, care nu avea permis și ar fi condus sub influența drogurilor, a fost reținut. Asta în timp ce colegii lui au fost predați polițiștilor care cercetează jaful.