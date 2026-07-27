Mașina în care se aflau cei doi, împreună cu soția șoferului, a ieșit de pe carosabil și a lovit cu putere un cap de pod.

În urma impactului, conducătorul auto a reușit să iasă din autoturism. Dar pasagerii au rămas captivi în caroserie, până la sosirea pompierilor.

Bărbatul, care era pe bancheta din spate, a fost scos în stop cardio-respirator și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai supraviețuit.

Iar cei doi soți au fost transportați la spital, în stare gravă. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.