"Similar opririi Unităţii 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA). În situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele dacă situaţia o impune", a transmis Nuclearelectrica, printr-un comunicat remis, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor.

Unitatea 1 este deja oprită

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este oprită în stare sigură, începând de marţi.

"SN Nuclearelectrica SA monitorizează în mod continuu evoluţia nivelului fluviului Dunărea şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară şi a procedurilor interne aplicabile în astfel de situaţii", se mai precizează în comunicat.

Societatea Naţională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.

Debitul Dunării continuă să scadă

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere uşoară, până la valoarea de 1.500 m³/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (4.700 m³/s) şi august (3.900 m³/s), în intervalul 29 iulie - 5 august. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi, în general, în scădere uşoară.

Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în ţară 1.400 mc/s, arăta, recent, Administraţia Naţională Apele Române.