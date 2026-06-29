Primăriile sectoarelor 1 și 3 au anunțat că pun la dispoziția bucureștenilor zeci de locații unde aceștia pot primi apă, se pot răcori și pot beneficia de asistență medicală de bază.

Sectorul 1: șase puncte de prim ajutor

În Sectorul 1, șase puncte de prim ajutor funcționează de luni până vineri, între orele 10:00 și 16:3, în următoarele locații:

Primăria Sectorului 1 – Bd. Banu Manta nr. 9;

Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 – Str. Mureș nr. 18-24;

DGASPC Sector 1 – Str. Caraiman nr. 33A;

Complexul Social de Servicii „Odăi” – Șos. Odăi nr. 3-5;

Complexul Social de Servicii „Străulești” – Șos. București-Târgoviște nr. 10;

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Elena” – Bd. Luptătorilor nr. 40.

În aceste centre, cetățenii au la dispoziție apă potabilă, spații răcoroase, truse de prim ajutor și personal medical care poate măsura tensiunea arterială și acorda asistență de primă necesitate, a transmis admin istrația locală.

Tot în Sectorul 1 sunt funcționale 44 de cișmele amplasate în parcuri și zone intens circulate: Parcul Bazilescu, Parcul Kiseleff, Parcul Maica Teofana, Parcul Luigi Cazzavilan, Parcul Nicolae Iorga, Parcul I.C. Brătianu, Parcul Regina Maria, Parcul Perla, Parcul Izbiceni, Parcul Băneasa, Parcul Dionisie Lupu, Parcul Venus, Parcul Automatica, Parcul Alexandru Ioan Cuza, Pajura 2-4, Pajura – Piața Pajura, Pajura Făurei, Pajura D.I.T.L., Pajura 16, Parcul Buzdugan, Parcul Dridu, Piața Matache.

În plus, prin parteneriatul cu Help Net și Poșta Română, au fost amenajate 66 de puncte de hidratare în farmacii și oficii poștale.Insule climatice pentru răcoare. Lista completă a acestora poate fi consultată aici.

O noutate o reprezintă cele patru insule climatice, dotate cu pergole pentru umbră, sisteme de pulverizare a apei, bănci și spații verzi, precum și puncte de hidratare dedicate animalelor de companie și celor fără stăpân.

Sectorul 3: apă și prim ajutor în centre sociale, piețe și parcuri

Și Primăria Sectorului 3 a activat o rețea de puncte de hidratare și prim ajutor.

Locuitorii pot merge la cele cinci centre administrate de DGASPC, care sunt deschise: luni - joi: 08:00 – 16:30 și vineri: 08:00 – 14:00.

DGASPC Sector 3 – Str. Parfumului nr. 2-4;

Centrul „Floarea Speranței” – Calea Vitan nr. 267-269;

Complexul de Servicii „Unirea” – Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14;

Clubul Seniorilor „Râmnicul Sărat” – Aleea Râmnicul Sărat nr. 1;

Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului” – Str. Codrii Neamțului nr. 4.

Puncte de hidratare sunt disponibile și în piețele agroalimentare:

Piața Râmnicul Sărat;

Piața Miniș;

Piața Ozana.

Totodată, în parcurile IOR, Gheorghe Petrașcu, Titănel și Teilor sunt amenajate puncte de hidratare atât pentru persoane, cât și pentru animalele de companie. Apă potabilă este disponibilă și în bazele sportive Lunca Cetății, Teilor și Olimpia.

Recomandările autorităților

În contextul temperaturilor care depășesc 35 de grade Celsius, autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite deplasările în intervalul 11:00–18:00, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să evite consumul excesiv de alcool și cafea.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și animalelor, care sunt cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.