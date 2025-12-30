Unde a ascuns artificiile ilegale un bărbat din Drăgășani. Jandarmii l-au filat la vânzare

30-12-2025 | 15:54
artificii
IPJ VÂLCEA

Jandarmii vâlceni au confiscat peste 4.000 de articole pirotehnice de la un bărbat de 32 de ani care încerca să le vândă în Piața Centrală din municipiul Drăgășani, fără a avea autorizație în acest sens așa cum prevede legea.

Mihai Niculescu

Potrivit Jandarmeriei Vîlcea, acesta este cel de-al doilea caz depistat în ultimele trei zile în municipiu, tânărul fiind descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate de jandarmi pentru a preveni și combate comerțul cu astfel de produse, cu mii de artificii ascunse într-un tomberon, conform Agerpres.

„Pentru a evita suspiciunile, acesta își desfășura activitatea în mod discret, abordând trecătorii din piață și sugerându-le, pe un ton confidențial, dacă doresc să achiziționeze 'și artificii'. Produsele erau ascunse într-un tomberon amplasat în spatele unei tarabe unde se comercializau articole specifice sărbătorilor de iarnă, metoda utilizată pentru a masca activitatea ilegală și pentru a le oferi clienților produsele doar la cerere", au precizat reprezentanții IJJ Vâlcea.

Întreaga cantitate a materiale pirotehnice a fost ridicată de jandarmi și predată împreună cu actele de sesizare către polițiști, pentru continuarea cercetărilor.

Jandarmii au ridicat numai luna aceasta din municipiul Drăgășani peste 10.000 de astfel de articole comercializate ilegal și anunță că și zilele următoare vor desfășura astfel de acțiuni.

Sursa: Agerpres

Etichete: Valcea, jandarmerie, artificii, materiale pirotehnice,

Dată publicare: 30-12-2025 15:45

