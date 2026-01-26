Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22, lângă parcul Reconcilierii și aproape de sediul IPJ Arad. Paznicul a fost cel care a sunat la 112, după ce a auzit zgomotul puternic.

Bărbat: „O bubuitură puternică de s-a mișcat și sediul nostru de pază și am ieșit afară și am văzut cărămizile. Am crezut că a explodat o butelie, s-a auzit puternic, bine că nu sunt victime."

Chiar și așa, un autoturism a fost grav avariat, iar un copac a fost rupt. Martorii spun că zidul era degradat de mulți ani.

Femeie: „Inițial am crezut că a fost un accident de mașină, este o zonă destul de circulată și este periculos ce s-a întâmplat. Zidul este așa din 2021 de când stau eu în zonă. Este periculos și este în zona centrală cu poliție, școală, parc, piață și nu s-a făcut nimic până acum."

Zidul e, de fapt, ce a mai rămas din clădirile demolate pentru amenajarea parcului. Odată cu trecerea anilor s-a fisurat tot mai mult, iar printre crăpături au crescut copaci. Zona a fost închisă peste noapte, iar luni autoritățile vor evalua pagubele și vor curăța drumul.

