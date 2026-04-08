Tânărul de 23 de ani nu avea voie să se apropie de tatăl său, care locuieşte în localitatea Variaş, judeţul Timiş, după un scandal în familie.

Interdicţia era valabilă pentru cinci zile, agresorul fiind monitorizat cu o brăţară.

El a tăiat dispozitivul, care a trimis un semnal electronic poliţiştilor.

“Din cercetări a reieşit că, la data de 5 aprilie 2026, tânărul de 23 de ani ar fi distrus, prin tăiere, dispozitivul de monitorizare electronică (brăţară) ce îi fusese montat, deplasându-se într-o direcţie necunoscută, încălcând astfel obligaţia de a păstra o distanţă de 500 de metri faţă de tatăl său, în vârstă de 47 de ani, precum şi faţă de imobilul în care acesta locuieşte, din localitatea Variaş. În urma activităţilor specifice desfăşurate, în baza mandatului de aducere emis pe numele tânărului, poliţiştii au reuşit depistarea şi imobilizarea acestuia la o fermă situată pe raza localităţii”, a transmis, miercuri, IPJ Timiş.

Faţă de tânăr a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Timiş.