Cazul a fost preluat de Serviciul Omouri din cadrul Poliției Capitalei, iar procurorii așteaptă rezultatele analizelor medicilor legiști.

Din baia unde a fost găsit barbatul, criminaliștii au ridicat și o serigă în care ar fi fost un analgezic puternic. Incidentul este și în atenția Colegiului Medicilor.

Polițiștii nu iau în calcul varianta unei sinucideri

Este o anchetă în plină desfășurare în acest moment. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în urma rezultatelor preliminare ale autopsiei, medicul ar fi murit din cauza unui analgezic, substanța injectată ar fi fost prea puternică și corpul a cedat. Deocamdată oamenii legii în urma verificărilor făcute nu iau în calcul varianta unei sinucideri, medicul de 32 de ani era căsătorit, avea acasă doi copii și nu ar fi avut probleme în familie, nici colegii lui de la spital nu ar fi observat ceva suspect în comportamentul lui.

Medicul rezident în anul V lucra aici la unitatea primiri urgențe de la Spitalul Floreasca, el a intrat în tură sâmbătă dimineața, la prânz o femeie care făcea curățenie ar fi observat că bărbatul nu mai ieșea din baie. Acolo a fost găsit în stop cardio-respirator, colegii lui au încercat timp de aproape o oră să îl resusciteze, însă fără rezultat. Tot acolo în aceeași baie, în coșul de gunoi, a fost găsită o seringă goală, ea a fost ridicată de oamenii legii și reprezintă principala probă.

Acest caz vine la scurt timp după ce un anestezist din Suceava a fost prins când își administra aceeași substanță în timpul intervențiilor chirurgicale. Iar un alt caz este cel de anul trecut din octombrie, când o doctoriță de la Spitalul Județean Buzău a murit în aceleași condiții

Cazul ridică noi semne de întrebare cu privire la presiunea uriașă din sistemul medical.

Surse din anchetă spun că, pentru a face față gărzilor prelungite și ritmului epuizant de muncă, consumul unor substanțe a devenit aproape o practică în spitale, mai ales în rândul celor din prima linie.

Între timp, anchetatorii așteaptă rezultatele expertizei toxicologice, pentru a stabili ce substanță și cât de mare ar fi fost doza administrată.