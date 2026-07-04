Doar că, timp de 4 ani, a obligat-o să practice prostituția în diverse locuri din țară și străinătate.
Potrivit procurorilor DIICOT, tânăra traia sub control permanent și a fost agresată fizic și psihic.
Bărbatul se află, acum, în arest preventiv.
Un tânăr de 20 de ani a ajuns după gratii pentru trafic de minori. Individul a profitat de o fată de 17 ani dintr-o familie fără posibilități, pe care a atras-o cu promisiunea unei vieți împreună.
Doar că, timp de 4 ani, a obligat-o să practice prostituția în diverse locuri din țară și străinătate.
Potrivit procurorilor DIICOT, tânăra traia sub control permanent și a fost agresată fizic și psihic.
Bărbatul se află, acum, în arest preventiv.
Sursa: ProTV
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