Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că un tânăr de 20 de ani este anchetat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals privind identitatea, fals informatic, fraudă informatică, tentativă la infracţiunea de fraudă informatică, toate în formă continuată şi uz de fals,

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul lunii aprilie, persoana cercetată ar fi creat în numele unui bărbat, mai multe conturi bancare şi ar fi contractat în numele acestuia credite şi împrumuturi de la 20 de entităţi de tip IFN. Astfel, cel în cauză, prin folosirea unei false identităţi, ar fi beneficiat, de la mai multe entităţi, de peste 43.000 de lei”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat ulterior instanţei care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.