Printre fişierele şi informaţiile interceptate de hackeri, care însumează mai multe sute de gigabytes, se află inclusiv imagini cu modelul Pro al seriei iPhone 18.

Imaginile nu relevă vreo mare surpriză, întrucât, aşa cum era de aşteptat, iPhone 18 Pro arată, în mare măsură, la fel ca iPhone 17 Pro.

Dincolo de imagini, oficialii Apple sunt îngrijoraţi că scurgerea include informaţii detaliate despre viitoarele smartphone-uri, precum componentele interne şi numele furnizorilor.

Aceste informaţii, despre care Apple nu discută niciodată în mod oficial, ar putea expune strategia companiei în ceea ce priveşte dezvoltarea smartphone-urilor şi acordurile financiare avute cu partenerii.

Imaginile şi informaţiile interceptate de hackeri pot pune Apple într-o situaţie dificilă, cu mai puţin de trei luni înainte de prezentarea seriei iPhone 18.