Un spital din Botoșani stă închis de zece ani pentru lucrări. Pacienții care depind de asistență medicală vitală tot așteaptă

24-08-2025 | 12:32
Un spital din Botoșani, promis de aproape un deceniu, este și acum închis, deși s-a anunțat că este gata de patru ani. Primul constructor a dat faliment, iar o altă firmă încearcă să repare deficiențe grave și să finalizeze lucrările.

Iulia Ciuhu

Între timp, pacienții care au nevoie de asistență medicală vitală stau pe liste de așteptare.

Lucrările la spitalul de boli cronice și îngrijiri paliative din Botoșani au început în 2016.

Cinci ani mai târziu, constructorul anunța că si-a terminat treaba. Dar verificările făcute au scos la iveală probleme grave: instalația de gaze medicale era greșită, ușile de la saloane nu respectau standardele, iar clădirea nu avea sisteme de protecție anti-incendiu.

Nici racordarea la utilități nu era gata. Primăria a făcut branșamentele abia în 2022.

Între timp, normativele s-au schimbat și proiectul a trebuit actualizat.

Ștefan Vlas, administratorul firmei constructoare: „Recepția nu s-a putut realiza din cauza branșamentelor și iată-ne în 2025 cu aceleași probleme. Sper în câteva luni să putem să predăm”.

Mircea Magdalena, administratorul public al Primăriei Botoșani: „Așteptăm cu mare interes să fie terminate lucrările. Bugetăm în fiecare an aproape 2 milioane de lei pentru eventuale dotări, suntem pregatiți tehnic și medical cu personal”.

Când va fi gata, spitalul va avea 80 de paturi – pentru îngrijiri paliative, recuperare post-AVC și post-traumă. Până atunci, pacienții din zonă sunt pe liste de așteptare, iar unii mor în lipsa îngrijirilor de care au nevoie.

Irina Alecu, medic epidemiolog DSP Botoșani: „În județul Botoșani avem un singur furnizor de îngrijiri paliative în regim privat. Din păcate momentan putem oferi doar 50 de locuri”.

Cei de la Compania Națională de Investiții spun că lucrările sunt realizate în proporție de 90%, dar comunitatea așteaptă de 9 ani ca promisiunea să devină realitate.

