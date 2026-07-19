Manifestarea a continuat fără alte incidente, iar, pentru câteva ore, 40 de avioane care au umplut cerul Bucureștiului. Forțele Aeriene Române și-au etalat aeronavele militare și civile într-un show care i-a încântat peste măsură pe privitori.

Cu un soare fierbinte care a sufocat asistența, Ziua Aviației a strâns în Capitală sute de persoane care s-au încumetat să asiste la show-ul aviatic.

În timp ce Șeful Statului Major al Armatei, Gheorghiță Vlad, își susținea discursul, în spatele său, un soldat de la Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" era cât pe ce să se prăbușească pe asfalt, afectat de căldura excesivă.

Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor a fost flancat pe cer de 40 de aeronave militare și civile pentru a celebra Ziua Aviației.

Armata și-a etalat aeronavele

Forțele Aeriene Române și-au etalat aeronavele din dotare, printre care F-16 Fighting Falcon, Hercules sau Spartan. S-au alăturat și elicopterele BlackHawk și SMURD, dar și o aeronavă Bombardier Learjet 75 ale Ministerului Afacerilor Interne. N-au lipsit nici elicopterele Dauphin ale SRI și aeronavele Extra 300 ale Aeroclubului României.

Cei mici au reușit să identifice fără probleme fiecare tip de aparat de zbor.

Spectacolul a fost completat de partenerii din Forțele Aeriene Britanice și Italiene, care și-au trimis aeronavele Eurofighter Typhoon.

Corespondent Știrile Pro TV: Una dintre atracțiile militare pregatite aici este sistemul de apărare antiaeriană Patriot - folosit pentru interceptarea și neutralizarea amenințărilor aeriene. În funcție de tipul rachetei, raza de acțiune poate ajunge până la 100 de kilometri.

La eveniment a asistat și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale: Într-un context de securitate tot mai complex, Forțele Aeriene Române reprezintă o componentă esențială a apărării naționale și a posturii de descurajare a NATO.

Deși, în mod tradițional, parada aeriană are loc în ziua în care este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor, anul acesta a fost organizată cu o zi în avans.