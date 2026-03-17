Totul s-a petrecut pe un câmp, la ieșirea din localitatea Săcălaz.

Proprietarul mașinii și un prieten, ambii fără permis, ar fi vrut să testeze mașina pe un câmp, printr-o serie de drifturi.

Proprietarul mașinii: „Ne-am învârtit aici, pe câmp, cu mașina. Și a început să iasă aburi din motor și tot a luat foc. Când am văzut că a început să iasă aburi, am lăsat mașina și am fugit.”

Reporter: „Cât timp v-ați învârtit cu mașina?”

Proprietarul mașinii: „De două-trei ori ne-am învârtit.”

Oamenii au chemat imediat pompierii în ajutor.

Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Banat: „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la întregul autoturism.”

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „A fost identificat conducătorul autoturismului, un tânăr de 19 ani, precum și pasagerul acestuia, un bărbat de 23 de ani. S-a constatat că tânărul de 19 ani nu deține permis de conducere.”

Incendiul a fost stins în câteva minute, însă din mașină nu a mai rămas nimic. Focul a mistuit inclusiv actele celor doi.

Proprietarul mașinii spune că a cumpărat recent autoturismul, cu 400 de euro, și că până la locul incendiului ar fi condus-o un prieten, care are permis.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. În același timp, verifică dacă, într-adevăr, mașina a fost condusă doar de cineva care avea permis.