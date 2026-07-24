Potrivit unui comunicat al INHGA, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, în zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie, scrie Agerpres.

Atenţionarea vizează, în principal, râuri din bazinele hidrografice Arieş, Mureş, Ialomiţa, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat şi Putna.

"Recomandăm populaţiei să manifeste prudenţă, să evite traversarea cursurilor de apă şi deplasarea în apropierea malurilor, torenţilor sau a zonelor inundabile, să nu încerce să traverseze cu autoturismul drumurile acoperite de apă şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Totodată, este importantă protejarea bunurilor aflate în zonele expuse şi urmărirea permanentă a informărilor transmise de autorităţi. Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de intensitatea şi dinamica fenomenelor", susţine INHGA.

La rândul său, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în mai multe zone din Moldova, Transilvania şi Muntenia, inclusiv în Bucureşti.