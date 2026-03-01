Totul s-a petrecut pe un drum din județul Iași, după ce o mașină s-a ciocnit cu o camionetă care transporta lemne. În încercarea de a evita impactul, un alt autoturism a intrat într-un copac.

Impactul a avut loc în jurul orei 10 dimineața, în localitatea Popricani.

Comisar șef Țăranu Mădălin, I.P.J. Iași: O tânără de 24 de ani a intrat în coliziune cu altă mașină condusă din sens opus.

Șoferul celui de-al treilea vehicul, care se apropia periculos de locul accidentului, a încercat să evite o nouă coliziune. Însă a pierdut controlul volanului și a ajuns pe marginea drumului, unde mașina lui s-a lovit de un copac.

Ceilalți șoferi din trafic au sunat la 112 și au încercat să îi ajute pe cei răniți să iasă din mașinile avariate.

Căpitan Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: O persoană era încarcerată semiconștientă persoana a fost extrasă în siguranță din cele șase persoane una refuzat transportul la spital. Iar celelalte au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Printre cei 5 oameni care au ajuns la spital se numără și un copil de numai un an. Polițiștii au stabilit că niciun șofer nu consumase alcool și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.