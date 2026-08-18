Impactul a fost atât de puternic încât șoferul autoturismului a murit pe loc. Polițiștii încearcă acum să afle dacă bărbatul a provocat intenționat accidentul sau dacă i s-a făcut rău la volan.

Autoturismul circula pe centura Timișoarei. La un moment dat, mașina a părăsit cu viteză mare șoseaua, a intrat într-o parcare și s-a izbit frontal de semiremorca unui camion staționat. Șoferii aflați în zonă au auzit bubuitura și au alergat să vadă ce s-a întâmplat.

Mașina a lovit violent camionul

Martor: „Praf! Am văzut doar că era conducătorul acolo la volan.”

Martor: „Am auzit bubuitura și ne-am dus toți colegii spre mașină, am văzut că domnul e decedat și n-am putut să facem nimic. Țin să cred că a venit cam intenționat, la cum arată mașina, că avea destulă viteză.”

Corespondent PROTV: „Impactul a fost frontal și atât de violent încât camionul parcat a fost împins câțiva metri din loc. De altfel, polițiștii nu au observat deloc urme de frânare.”

În urma impactului, autoturismul a fost distrus.

Victima a murit pe loc

Lt. Cătălin Gavrilă - comandant detașament ISU Timiș: „Ajunși la fața locului, o persoană era încarcerată în autovehicul. S-a acționat pentru descarcerarea persoanei. Victima a fost declarată decedată.”

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv aceea a unui gest intenționat. E posibil și ca șoferului să i se fi făcut rău, și de aceea să fi pierdut controlul mașinii.

Ionuț Lazăr - cms Ionuț Lazăr - Serviciul Rutier Timiș: „Cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii acestui accident.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.