Agentul i-a comunicat că va primi un avertisment cu 2 puncte de penalizare, pentru că nu purta centura de siguranță.

Polițist: „V-am acordat avertisment. Nu aveți nimic de plată. Două puncte penalizare.”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Cum?”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Nu iau nimic de la...”

Șofer: „Auzi... pentru dumitale să bei un vin.”

Polițist: „Domnule!”

Șofer: „Taci!”

Polițist: „Vă aduc la cunoștință că suntem înregistrați audio-video.”

Șoferul oprit în trafic în orașul Cugir a insistat ca agentul să ia cei 200 de lei. Nu s-a oprit nici după ce polițistul i-a spus că este filmat și înregistrat, iar darea de mită este infracțiune.

Chiar și așa, omul a spus, nonșalant, că nu contează. Și a continuat chiar și în momentul în care a venit colegul polițistului.

În final, echipajul a informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea unei echipe la fața locului pentru a constata infracțiunea.

Șoferul este acum cercetat pentru dare de mită și riscă închisoarea.