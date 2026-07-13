Poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie Bucureşti, aflați în patrulare vineri seară, au observat pe o stradă din Sectorul 5 un autoturism al cărui șofer a accelerat imediat ce a văzut echipajul, scrie News.ro.

„Imediat, s-a procedat la oprirea acestuia şi la efectuarea verificărilor aferente. În urma acestor activităţi, s-a stabilit că şoferul, un bărbat, în vârstă de 54 de ani, este urmărit la nivel internaţional", anunţă, luni, Poliţia Capitalei.

Pe numele bărbatului au fost emise mandate europene de arestare, la data de 22 mai 2023, de către autorităţile judiciare din Italia, în vederea executării unei pedepse de 1 an, 2 luni şi 7 zile de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, tentativă la furt calificat, acces abuziv la un sistem informatic, deţinerea şi difuzarea abuzivă de coduri de acces la sisteme informatice sau de telecomunicaţii, utilizarea fără drept a cardurilor de credit, prevăzute de codul penal italian.

Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii, ulterior fiind preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, în vederea efectuării procedurilor specifice de punere în executare a mandatelor.