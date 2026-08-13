La percheziții au fost găsiți peste 80 de mii de euro nejustificați.

Polițiștii serviciului de investigații criminale Sector 3 spun că întreaga activitate era coordonată de un bărbat de 44 de ani care promova de doi ani în mediul online o afacere de „întreținere corporală”.

Din cercetări a reieșit însă că, la două adrese, mai multe femei ar fi întreținut relații sexuale pentru sume cuprinse între 650 și 2.500 de lei.

Alături de Luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale, polițiștii au descins în cele două sedii, de unde au ridicat mai multe probe, aparatură electronică, dar și sume importante de bani.

La audieri au fost duse, pe lângă bărbatul de 44 de ani, și 3 femei cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, care l-ar fi sprijinit pe acesta în presupusa activitate infracțională. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru proxenetism, cei 4 riscă până la 7 ani de închisoare.