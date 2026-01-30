Plângerea, depusă în mod privat alături de cei doi fii şi compania sa – nu în calitate de preşedinte – susţine că IRS a eşuat în protejarea datelor, permiţând unui angajat al unui subcontractor să le publice, relatează AFP, preluat de news.ro.

Charles Littlejohn, autorul scurgerii de informații, a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare.

Avocaţii afirmă că cele două instituţii „aveau obligaţia de a proteja” declaraţia de venit, dar „nu au luat măsurile de protecţie obligatorii”, provocând „prejudicii financiare şi reputaţionale, o umilire publică” şi afectând „imaginea publică a preşedintelui Trump”.

Acuzaţiile vizează articolele publicate în septembrie 2020 de The New York Times, care dezvăluiau că Trump plătise doar 750 de dolari impozite federale în 2016 şi 2017 şi zero dolari în 10 din cei 15 ani anteriori, graţie declarării de pierderi masive ale companiilor sale.

Nu este prima solicitare de daune contra unei agenţii federale pe care o conduce: în octombrie, avocaţii au cerut Departamentului Justiţiei 230 de milioane de dolari pentru vechile anchete penale federale împotriva sa.

Preşedintele a refuzat permanent să-şi publice declaraţiile de venituri, contrar tradiţiei predecesorilor săi.





