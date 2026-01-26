Protocolul vizează realizarea în parteneriat a unui proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus.



Zona este delimitată de Academia Română, Catedrala Naţională, Palatul Parlamentului, Piaţa Constituţiei şi Parcul Izvor.



Protocolul de asociere prevede stabilirea cadrului general de colaborare şi cooperare pentru pregătirea şi realizarea în parteneriat a proiectului de regenerare urbană.



"Zona centrală definită prin arealul delimitat de Academia Română, Catedrala Naţională, Palatul Parlamentului, Piaţa Constituţiei şi Parcul Izvor, care se suprapune peste fosta amprentă a cartierului Uranus, este de o importanţă extrem de mare pentru Municipiul Bucureşti, fiind o zonă încărcată de istorie. Este un areal central al oraşului care a suferit mult în timpul epocii comuniste şi unde avem obligaţia să integrăm soluţii contemporane şi sustenabile de dezvoltare urbană, care să integreze funcţiuni publice reprezentative de importanţă supramunicipală, zone verzi, zone pietonale şi de relaxare pentru populaţia oraşului", prevede protocolul.



Protocolul vizează conturarea unei identităţi strategice de dezvoltare urbană; îmbunătăţirea calităţii spaţiului public urban şi a conectivităţii cu cartierele limitrofe; realizarea unor zone de agrement interconectate şi de promenade urbane; valorificarea trecutului istoric al cartierului; accesibilizarea şi crearea unor modalităţi de acces facil pentru populaţia întregului municipiu în zonă.



Conform referatului de aprobare, regenerarea urbană trebuie să ţină cont de dimensiunea culturală a locului, iar un concurs de soluţii va putea propune variante care să includă şi această componentă.



"Întregul spaţiu este dominat în prezent de clădirea Palatului Parlamentului, a doua cea mai mare clădire din lume. Terenul adiacent este demarcat cu o împrejmuire de tip gard, care separă net spaţiul public urban de cel (tot public) care ţine de Palatul Parlamentului. Curtea Palatului Parlamentului se citeşte ca o barieră la nivelul oraşului şi nu permite o traversare rapidă a zonei. Totodată, gardul de la Palatul Parlamentului ce limitează accesul pietonilor generează o atmosferă ostilă", se arată în document.

