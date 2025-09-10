VIDEO. Scandal cu deputați AUR și USR. Mihail Neamțu a fost numit ”propagandist infect, putinist” și ”extremist grobian”

Disputa a început după ce deputatul AUR Mihail Neamțu s-a arătat nemulțumit de faptul că Ministerul Culturii este condus de un ministru al UDMR, fapt care l-a determinat pe deputatul UDMR Csoma Botond să-l acuze de fascism.

Scandalul a continuat cu deputatul USR Alexandru Dimitriu, care l-a acuzat pe Neamțu că a făcut ”o obsesie” pentru ministrul USR al Afacerilor Externe, Ona Țoiu, numindu-l pe Neamțu ... ”propagandist infect și putinist”.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu: ”Dumneavoastră, domnule Neamțu, cred că sunteți cea mai josnică specie de parlamentar care a putut să intre în parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect, putinist. Dumneavoastră, domnule Neamțu, ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. E adevărat, în AUR nu s-a găsit o parte a unor colegi de-ai dumneavoastră, că dumneavoastră clar nu sunteți, care chiar să înțeleagă că femeile trebuie respectate. În momentul în care faceți atacuri josnice de acest gen și vă purtați în mod grobian cu o femeie, nu faceți decât să vă descalificați. Să știți că cultura, cultura nu are legătură strictă cu școala, ci și cu bunul simț.

N-aveți cum să faceți matematic școală și să vă considerați un om de cultură, dumneavoastră, care din punct de vedere politic, oricum sunteți ultima specie de traseist politic. Le-ați avut pe toate. De aceea eu vă spun foarte clar, dumneavoastră abuzați și nu aveți ce să căutați la comisia de cultură. Dumneavoastră nu aveți ce să căutați în acest Parlament și este groaznic modul în care vă raportați la femei. Să vă fie rușine.”

Imediat, a vebit și replica deputatului AUR. Neamțu a declarat că niciodată nu a jignit o femeie, amintind că cei din USR au proliferat înjurături în piața publică cu ”plăcuța suedeză”.

Deputatul AUR Mihail Neamțu: ”Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dumitriu ar fi mulțumit, nu? Niciodată, absolut niciodată nu am jignit vreo femeie, pentru că mama m-a învățat să privesc o admirație la această tradiție superbă a marilor femei care au făcut istorie, de la Regina Maria la Ecaterina Teodoroiu, până la Monica Lovinescu. Am onorat nu prin vorbe, ci prin fapte această lungă tradiție românească care a dat feminității un atribut special, inclusiv în dimensiunea politică a vieții noastre naționale.

Dar josnicia va aparține vouă, celor care, după 2 ani și 3 ani, poate sau 4 ani de înjurături în piața publică cu plăcuța aia suedeză care începe cu m și se termină cu UE, ați vorbit urât despre partenerii voștri acum de coaliție, cei din PSD, ca acuma să veniți de la amvonul acesta, virtual, să ne vorbiți despre moralitate. Nu vă e puțin rușine? Ați fost întotdeauna supărați pentru că, vezi doamne, PSD-ul sau alte partide-sistem au deviat România de la parcursul european. Și acuma, împreună cu cei pe care i-ați înjurat, veniți să ne dați nouă lecții, celor care facem o poziție cinstită și curată”.

Apoi, el a continuat cu un nou atac la adresa ministrului Țoiu, susținând că ea ”nu a făcut lecții elementare de geografie, de istorie, de relații internaționale”.

”Acum este problema dumneavoastră că doamna Țoiu este incompetentă, nu sexul este problema. Creierul poate fi. Niciodată sexul. Faptul că doamna Țoiu nu a făcut lecții elementare de geografie, de istorie, de relații internaționale, faptul că doamna Țoiu nu știe cine este John Mearsheimer sau cine sunt marii gânditori ai acestei discipline, care este geopolitica, ne aruncă pe noi, ca țară, într-adevăr, într-o mediocritate patentă. În țara lui Titulescu, în țara lui Ion Ghica, s-o ai pe Țoiu la Ministerul de Externe, este un abis al mediocrității. Să vă fie rușine și Țoiu, demisia!”, a mai spus deputatul AUR.

Iar scandalul nu s-a oprit aici. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a cerut un nou drept la replică, afirmând că Mihail Neamțu este un ”stimabil extremist grobian”.

”Obsesia pe care o aveți în legătură cu schimbatul de sex, poate trădează din partea dumneavoastră anumite opțiuni sexuale cu care eu n-am absolut nicio problemă. E treaba dumneavoastră dacă vreți să faceți schimbare de sex sau nu. Dar să știți că în momentul în care dumneavoastră, stimabile extremist grobian, vă referiți la o doamnă fără să explicați care e motivul pentru care o acuzați de incompetență, cu probe, că doar din vorbe, doar din gură să dați, asta nu înseamnă că probează ceva.

Dumneavoastră, repet, vă lansați într-o tiradă penibilă, dar normală pentru AUR, în legătură cu o doamnă care nu a făcut decât bine pentru România și lucrul acesta vă doare. Înțeleg lucrul ăsta, lucrul acesta vă deranjează, că reușește să țină acele relații și împreună cu Nicușor Dan reușim să scoatem capul în lume și să ne ascundem de voi, din fericire, pentru că sunteți de o penibilitate cruntă.”, a mai spus Dimitriu.

