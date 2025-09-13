Scandal cu Monica Tatoiu, care a sunat la 112: ”Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot”. Poliția: Afirmații nefondate

13-09-2025 | 08:14
monica tatoiu

Poliţia Capitalei a precizat, vineri seară, că afirmaţiile făcute de Monica Tatoiu potrivit cărora a fost ”scuipată şi ameninţată” în faţa poliţiştilor după ce a încercat să oprească o nuntă ”nu reflectă realitatea faptică a incidentului”.

Astfel, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, vineri, prin apel 112, cu privire la faptul că este tulburată ordinea şi liniştea publică pe o stradă din Sectorul 1.

Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, care au intervenit pentru a preveni escaladarea unui conflict şi pentru restabilirea ordinii publice.

”Din primele verificări, a reieşit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă. Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie. Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimţământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală”, a arătat Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Poliţiştii de la Secţia 2, împreună cu poliţişti ai Brigăzii Rutiere, au acţionat în zonă, iar în urma solicitărilor făcute de poliţie maşinile parcate neregulamentar au fost mutate, proprietarii conformându-se imediat.

De asemenea, în urma intervenţiei au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni. Menţionăm că femeia nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor, în momentul intervenţiei, faptul că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere în acest sens. În acest context, afirmaţiile din spaţiul public, la adresa autorităţilor, sunt nefondate şi nu reflectă realitatea faptică a incidentului”, a prezicat Poliţia, adăugând că a intervenit prompt şi a aplicat măsurile legale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Reamintim că orice cetăţean are dreptul de a se adresa instituţiilor statului atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, însă acţiunile directe împotriva altor cetăţeni, fără temei legal, pot escalada nejustificat şi pot perturba ordinea publică”, a adăugat sursa citată.

De ce a chemat poliția Monica Tatoiu

Aceste precizări vin după ce Monica Tatoiu a reclamat, pe Facebook, că a fost ameninţată.

”Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot pentru că am încercat să opresc o nuntă tradiţionala de romi în buricul Capitalei în faţa poliţiei. Cu maşini de sute de mii de euro parcate ilegal pe toate străzile. Dispreţ total faţă de lege şi poliţie”, a susţinut Tatoiu.

Informaţiile sunt false şi nu reflectă realitatea faptică a incidentului”, a arătat Poliţia Capitalei.

Imediat a venit o nouă replică din partea Monicăi Tatoiu.

”Poliția mă face mincinoasă când am înregistrarea convorbirii când declara că știau de cele 3 ore de dezastru. Era polițistul lângă mine când am fost scuipată. Procese cu poliția. Mizerabil.”, a scris ea pe Facebook.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

