Un polițist a intrat cu mașina în stâlp în timp ce urmărea un suspect, într-o comună din Alba

20-10-2025 | 15:46
Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale de serviciu a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat cu maşina Poliţiei într-un stâlp de pe marginea drumului.

 

Cristian Anton

Oficialii Poliţiei transmit că accidentul a avut loc în timp ce autospeciala de Poliţie urmărea un autoturism.

Evenimentul rutier a avut loc luni, 20 octombrie 2025, în jurul orei 13:20, în localitatea Cricău.

„Un agent de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, în timp ce se afla în urmărirea unui autoturism, pe strada Principală din comuna Cricău, judeţul Alba, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra autospecialei de poliţie şi a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Potrivit sursei citate, în urma accidentului au rezultat doar pagube materiale.

Sursa: News.ro

