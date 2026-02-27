Întâmplarea a avut loc în urmă cu două zile, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6 al Capitalei.

Victima se afla la volanul unui tir pe care nu-l mai putea manevra, fiindcă suspectul i-a blocat accesul, cu propriul autoturism. A izbucnit un conflict în urma căruia, cuprins de furie, individul a scos arma din portbagaj și a îndreptat-o către cel cu care se certa.

Suspectul s-a făcut nevăzut imediat după acest episod, dar polițiștii i-au dat de urmă la scurt timp.

Sub scaunul șoferului a fost găsită și arma, care a fost ridicată pentru expertiză.