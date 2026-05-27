Unităţile digitale acumulate pot fi convertite în bilete la evenimente culturale, la ştrand sau la pârtia de schi.

Consiliul Local Bistriţa a adoptat miercuri, în şedinţă ordinară, hotărârea privind aprobarea sistemului de recompense iLEU, implementat în cadrul proiectului B-CONNECT, finanţat prin programul Comisiei Europene „Iniţiativa Urbană Europeană - Acţiuni Inovatoare".

Sistemul încurajează comportamente ecologice

Sistemul este conceput „pentru a încuraja comportamentele pozitive faţă de mediu, precum reducerea poluării prin diminuarea traficului auto şi creşterea implicării civice în viaţa oraşului", se menţionează în referatul de aprobare.

Sistemul este rezultatul cooperării cu firma Indeco Soft SRL şi va putea fi utilizat în mod gratuit, exclusiv pe teritoriul municipiului Bistriţa, prin intermediul aplicaţiei iReport Bistriţa, prin crearea unui cont de utilizator pentru persoanele de peste 14 ani.

„iLEU este o unitate virtuală echivalentă cu 1 leu, fără valoare patrimonială autonomă şi nu poate fi convertită în numerar. Utilizatorii primesc unităţi iLeu pentru acţiuni dezirabile, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta, furnizarea de date de monitorizare sau participarea la evenimentele şi competiţiile din cadrul proiectului", se mai arată în documentul citat.

Primăria a pus în circulație iLEU

Pentru acest an, vor fi puse în circulaţie 100.000 de unităţi digitale iLEU, care vor fi depozitate în portmoneul virtual al municipiului Bistriţa, din care se vor transfera utilizatorilor sistemului sub formă de recompense digitale.

Monedele adunate pot fi folosite pentru invitaţii la spectacolele Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc", bilete la ştrandul municipal, acces la teleschiul şi telescaunul de la pârtia Cocoş, vizitarea Bisericii Evanghelice sau parcarea bicicletelor.

Intenţia municipalităţii este ca, ulterior, sistemul să fie dezvoltat şi extins prin includerea unor parteneri externi, care să ofere noi posibilităţi de utilizare a unităţilor iLEU.