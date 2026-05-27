Anchetatorii au asistat la escavări și au făcut șase percheziții în acest caz. Patru persoane au fost duse la audieri.

Depozitul ilegal de deșeuri se află pe un teren privat, în mijlocul câmpului. Echipele de anchetă au găsit aici mormane întregi de moloz despre care bănuiesc că ar fi trebuit apoi să fie ascunse într-o groapă uriașă, săpată în vecinătate.

Anchetatorii au adus cu ei mai multe utilaje cu care au escavat terenul unde aveau informații că sunt cantități mari de deșeuri.

Anchetator: „Căutam în jur de 500 de tone de deșeuri. Abia avem vreo trei, patru basculante. Estimăm că s-au pus deasupra vreo 200 de tone de pământ. Moloz provenit în special din construcții”.

Adus la fața locului, proprietarul terenului a refuzat să dea explicații jurnaliștilor. Surse din anchetă spun că cercetările vizează o persoană care ar fi amenajat ilegal o balastieră, de unde scoatea pietriș, apoi în gropile create punea deșeuri din construcții apoi le acoperea cu pământ.

Pe terenul de la marginea Brașovului se aflau mai multe containere și utilaje ceea ce, spun anchetatorii, indică o activitate de amploare.